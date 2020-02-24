شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أصغر مصحف وأقدم شمعدان استخدم لإضاءة المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يزخر مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بمقتنيات تاريخية هامة، ومن بينها أصغر مصحف بالمجمع يعود للقرن الثالث العشر الهجري وطوله 10 سم. كما يحتوي على مخطوطات نادرة ونسخ قديمة للمصحف الشريفة، بجانب شمعدان كان يستخدم قبل مئات السنين لإضاءة المسجد النبوي، بالإضافة إلى أكبر مصحف بالمجمع يبلغ طوله 142 سم وعرضه 80 سم. وبجانب ذلك، يقوم المجمع بترميم ستائر الحرم النبوي الأثرية وكسوة الكعبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أصغر مصحف وأقدم شمعدان استخدم لإضاءة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.