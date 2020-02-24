الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية وزخات برد على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد، غدًا الثلاثاء، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن - القيصومة».
وأضافت الهيئة (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، أن التوقعات تشير إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والتي تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.
كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-48 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية فيه شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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