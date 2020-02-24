أمانة الشرقية تطرح إنشاء «بوليفارد الظهران» في ملتقى «فرص»

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مشروع إنشاء «بوليفارد الظهران» - أبرز وأهم الفرص الاستثمارية - في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمشاركة أمانات المملكة في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، على مدى ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة.

وبيّن أن مشروع «بوليفارد الظهران» من أهم الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها، والذي يقع ضمن أحد أهم المخططات السكنية، مشيرًا إلى أن المشروع ترفيهي تجاري يخدم المنطقة، وهي أحد أهم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مفيدًا أن الفرصة الاستثمارية للمشروع تم تخصيص أرض لها بمساحة تتجاوز الـ 22 ألف متر مربع، وتضم قاعات سينما ومحلات تجزئة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة ومواقف سيارات ودورات مياه ومنطقة خدمات عامة.

وأكد الصفيان أن الأمانة تسعى لخلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين للأعوام القادمة في العديد من المجالات، وتسعى أيضًا لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وفرص استثمارية متنوعة، لافتًا إلى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، وذلك ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات.

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