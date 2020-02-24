مصدر في «الصحة»: منشور «كورونا المطاعم» مزيف.. لم نصدره ومعلوماته خاطئة

نفى مصدر في وزارة الصحة لـ«عاجل»، صحة منشور تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل، يدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم الطلب من المطاعم أو الأكل فيها، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

كما يدَّعي المنشور المزوَّر نفسه أن هناك وافدين دخلوا السعودية من دول مصابة بالفيروس، وأنه تم استدعاؤهم لفحصهم والتأكد من خلوّهم من «الفايروس القاتل».

وأوضح المصدر أن المنشور مزور بالكامل، فالوزارة لم تصدر أي تحذير من هذا النوع، كما أنها تمنع دخول أي وافدين للبلاد إن كانوا زاروا دولًا موبوءة بفيروس كورونا إلا بعد مرور الحد الأقصى لحضانة المرض وهو 14 يومًا، وأخيرًا إن فايروس كورونا لا يعد قاتلًا، بل إن كثيرًا من الحالات التي أصيبت به تم شفاؤها وبنسبة أعلى بكثير من نسبة وفيات المصابين به.

ودعت وزارة الصحة مجددًا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والتواصل معها مباشرة لأي استفسار.