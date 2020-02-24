السعودية اليوم / سيارة تدهس مشاركين في كرنفال في ألمانيا تسفر عن سقوط جرحى



برلين 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

صدمت سيارة اليوم مسيرة كرنفال في فولكمارسن بوسط ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى", وسقوط عشرات المصابين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في ولاية هسن الألمانية أن بعض المصابين إصابتهم خطيرة، مضيفًا أنه لا يمكنه القول في الوقت الحاضر إن كان السائق تعمد دهسهم أم أنه كان حادثًا عرضيًا.

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19:51ت م

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