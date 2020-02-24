السعودية اليوم / الإمارات تمنع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند بسبب انتشار فيروس كورونا



أبوظبي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

قررت الإمارات منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم: "إنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

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19:24ت م

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