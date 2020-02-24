السعودية اليوم / الرئيس المصري يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، بصفتها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسؤولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

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19:03ت م

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