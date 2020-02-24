السعودية اليوم / تسجيل أول حالتين بمرض فيروس كورونا المستجد في عُمان



مسقط 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت عُمان اليوم تسجيل أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من إيران.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرّة وتخضعان للحجر الصحي.

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18:49ت م

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