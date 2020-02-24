السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم برنامج ضوابط الاختبارات المقالية والموضوعية



الباحة 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

تنظم وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة ممثلةً في إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس غداً، البرنامج التدريبي " ضوابط الاختبارات المقالية والموضوعية " ، وذلك بقاعة التدريب بكلية العلوم والآداب ببلجرشي.

‏‬وستقدم البرنامج الدكتور فوزية العساف وذلك خلال الفترة الصباحية ، والتي تستهدف النساء فقط ، فيما دعت الجامعة الراغبات في حضور البرنامج التسجيل عبر منصة مهاراتي.

// انتهى //

18:30ت م

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