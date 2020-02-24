

المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

استقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبد الحميد الحربي بمكتبة اليوم، عدداً من ممثلي وسائل الإعلام الجديد بالمنطقة، وذلك ضمن استعدادات مديرية المنطقة لانطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولآ" والمقرر تدشينه الأحد القادم ، وذلك في مجمع الراشد مول.

بعد ذلك عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات العالمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اجتماعا تحضيرياً مع ممثلي وسائل الإعلام بمختلف أنواعه بالمنطقة لبحث سبل نشر ثقافة السلامة بين كافة فئات المجتمع واستغلال مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب لها لتكثيف الحملات التوعوية الهادفة.

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18:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يناقش تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام في المنطقة ضمن استعداداته لليوم العالمي للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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