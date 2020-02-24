شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020 قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك صمتا دوليا تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط.

وأكد بن فرحان أن إعلان إيران تخفيض التزامها ببنود الاتفاق النووي يدل على عدم سلمية برنامجها. وأضاف أن الهجمات على المنشآت النفطية في البلاد شكل تهديدا خطيرا للإمدادات. Advertisements وتابع وزير الخارجية السعودي: ننظر بقلق للمخاطر التي تهدد منطقة الخليج. وأكد بن فرحان أن المملكة ستدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.

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