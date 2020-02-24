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2020-02-24 الصحة تنفي رسالة مكذوبة تحذر من أكل المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض نفت وزارة الصحة ما تردد حول توصيتها بمنع الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب كورونا. Advertisements وقال متحدث الصحة : لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد. ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع حساب @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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