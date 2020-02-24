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مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية اليوم وغدًا

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2020-02-24

مدني تبوك يحذر من تقلبات جوية اليوم وغدًا

متابعات الخليج 365 - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ، الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم وغدًا ، وفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية واحتمال تساقط البرد وتدني في مدى الرؤية على مدن تبوك ، تيماء ضباء ، أملج ، البدع ، حقل ، الوجه.
وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق ، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي ، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح ، وتوقعات أيضاً لتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة ( جبل اللوز ، علقان ، والزيتة ، وأجزاء من مناطق الحرة ) .
وأكد الرائد الشمري, إلى أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة الأمطار والسيول أو تساقط الثلوج وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية ، راجين من الله السلامة للجميع.

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