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نقلت قناة "الإخبارية" اليوم عن مصادرها أن مقيماً من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره أن يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عام ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها، وأشارت "الإخبارية" أنه كان متزوجها عرفياً وسط تضارب المعلومات،ثم ذكرت القناةفي تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.
وقال مراسل الإخبارية:"أن هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عام من على كورنيش الدمام".الجهات الأمنية
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 06:48 PM
"الإخبارية": كان متزوجاً منها عرفياً
نقلت قناة "الإخبارية" اليوم عن مصادرها أن مقيماً من جنسية غير عربية في الخمسين من عمره أن يقيم مع المتهمة بخطف الأطفال لحوالي ٢٠ عام ولاذا بالفرار قبل أيام من القبض عليها، وأشارت "الإخبارية" أنه كان متزوجها عرفياً وسط تضارب المعلومات،ثم ذكرت القناةفي تغريدة لها قبل قليل بأنه قُبض عليه.
وقال مراسل الإخبارية:"أن هذا الهارب قد يوصل الجهات الأمنية للطفل المختطف نسيم حبتور منذ ٢٤ عام من على كورنيش الدمام".
، القبض على مقيم غير عربي كان يسكن مع المتهمة بخطف الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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