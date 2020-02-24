، توقيع اتفاقية تعاون لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، والجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود "جمعية جستر"، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين.
يأتي ذلك، لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد وتطوير 137 من الكادر العامل معهم في عدد من المجالات.
وقع من جانب فرع العمل والتنمية بالرياض، مديرة مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، هدى الحيدر، ومن الجمعية السعودية للتربية الخاصة، مدير الجمعية في منطقة الرياض، مازن حمود المزيني.
جاء ذلك، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة، علي القباني، وعدد من القيادات التنفيذية في الجهتين ومنسوبيهما.
وأوضحت هدى الحيدر، أن الاتفاقية تنص على تبادل الخدمات والخبرات بين الجهتين والتعاون المشترك، فيما يخص تنفيذ الدورات التطويرية والفعاليات والأنشطة المقامة ذات الاهتمام المشترك.
والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين، بما تقتضيه المصلحة العامة، لتحقيق الشراكة المجتمعية، ولنشر الرسالة السامية لكل من المركز والجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب ذوي التوحد وأسرهم، وبما يسهم في الوصول للأهداف المشتركة والمرجوة من الاتفاقية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الجمعية السعودية للتربية الخاصة التوحد
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 06:25 PM
بين "عمل الرياض" والجمعية السعودية للتربية الخاصةتوقيع اتفاقية تعاون لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد
وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، والجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود "جمعية جستر"، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين.
يأتي ذلك، لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد وتطوير 137 من الكادر العامل معهم في عدد من المجالات.
وقع من جانب فرع العمل والتنمية بالرياض، مديرة مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، هدى الحيدر، ومن الجمعية السعودية للتربية الخاصة، مدير الجمعية في منطقة الرياض، مازن حمود المزيني.
جاء ذلك، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة، علي القباني، وعدد من القيادات التنفيذية في الجهتين ومنسوبيهما.
وأوضحت هدى الحيدر، أن الاتفاقية تنص على تبادل الخدمات والخبرات بين الجهتين والتعاون المشترك، فيما يخص تنفيذ الدورات التطويرية والفعاليات والأنشطة المقامة ذات الاهتمام المشترك.
والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين، بما تقتضيه المصلحة العامة، لتحقيق الشراكة المجتمعية، ولنشر الرسالة السامية لكل من المركز والجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب ذوي التوحد وأسرهم، وبما يسهم في الوصول للأهداف المشتركة والمرجوة من الاتفاقية.
، توقيع اتفاقية تعاون لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية تعاون لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.