، مفاجأة سارة لامرأة إماراتية.. إلغاء غرامات مرورية بـ150 ألف درهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة إلغاء 550 مليون درهم غرامات عن 557 ألف سائق

في مفاجأة سارة، فوجئت امرأة إماراتية، اليوم الاثنين، عندما اكتشفت أن مخالفاتها المرورية البالغة 150 ألف درهم قد تم إلغاؤها، كجزء من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية لشرطة دبي.

وحسب صحيفة "الخليج تايمز"، كانت الإماراتية أميرة إسماعيل قد راكمت الغرامات على سيارتيها، ولم تتمكن من تجديد أوراق السيارتين لأكثر من عامين؛ بسبب العبء الثقيل للغرامات المرورية.

وأعلنت شرطة دبي اليوم الاثنين أن مبادرة الغرامات المرورية التي يمكن أن يحصل سائقو السيارات فيها على خصم يصل إلى 100% قد عادت، وبدأت المرحلة الثانية من المبادرة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في 6 فبراير من هذا العام.

استفاد من مبادرة تخفيض غرامات المرور لشرطة دبي على مدار العام الماضي 557.430 من سائقي السيارات، بحسب قيادة شرطة دبي.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء ضرائب بقيمة تصل إلى 549.970.930 درهماً كانت مفروضة على سائقي السيارات الذين استفادوا من هذه المبادرة، حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

يُذكر أنه انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة بنسبة 16 في المائة، بينما انخفضت الإصابات البالغة بنسبة 38 في المائة، ومن بين المستفيدين، كان هناك 114.769 من الذكور و444.661 من الإناث.