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أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على دعم وتمكين المحتوى المحلي

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق منتدى "اكتفاء 2020" ما بعد التوطين إلى التميز

دشن أمير المنطقة الشرقية الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم النسخة الخامسة من منتدى ومعرض "اكتفاء 2020 ما بعد التوطين إلى التميز" والذي تنظمه أرامكو .

وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم وتمكين المحتوى المحلي، تحقيقاً لرؤية 2030، مبيناً أن المملكة زاخرة بالفرص، وقطاع الطاقة واعد، ومستقبله مشرق، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مشيراً إلى أهمية العمل على التحول نحو صناعة التميز في المحتوى المحلي، وفتح أسواق جديدة له، مع العمل على استقطاب المزيد من الصناعات المحلية، ودعم سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة بالصناعات المحلية.

واكد الأميـر سعود بن نايف أهمية ما حققته مبادرة اكتفاء منذ انطلاقتها في عام 2015م، مؤكداً ضرورة العمل على مواصلة ما حققته المبادرة من مكتسبات، متمنياً سموه لفريق أرامكو السعودية التوفيق في استمرارية ما حققته الشركة من نجاحات.

أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على دعم وتمكين المحتوى المحلي

أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على دعم وتمكين المحتوى المحلي

أمير الشرقية اكتفاء 2020

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 06:01 PM

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أطلق منتدى "اكتفاء 2020" ما بعد التوطين إلى التميز

أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على دعم وتمكين المحتوى المحلي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دشن أمير المنطقة الشرقية الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم النسخة الخامسة من منتدى ومعرض "اكتفاء 2020 ما بعد التوطين إلى التميز" والذي تنظمه أرامكو السعودية.

وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على دعم وتمكين المحتوى المحلي، تحقيقاً لرؤية 2030، مبيناً أن المملكة زاخرة بالفرص، وقطاع الطاقة واعد، ومستقبله مشرق، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة –يحفظها الله-، مشيراً إلى أهمية العمل على التحول نحو صناعة التميز في المحتوى المحلي، وفتح أسواق جديدة له، مع العمل على استقطاب المزيد من الصناعات المحلية، ودعم سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة بالصناعات المحلية.

واكد الأميـر سعود بن نايف أهمية ما حققته مبادرة اكتفاء منذ انطلاقتها في عام 2015م، مؤكداً ضرورة العمل على مواصلة ما حققته المبادرة من مكتسبات، متمنياً سموه لفريق أرامكو السعودية التوفيق في استمرارية ما حققته الشركة من نجاحات.

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، أمير الشرقية يؤكد حرص القيادة على دعم وتمكين المحتوى المحلي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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