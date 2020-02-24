، وزير الخارجية اليمني يتباحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية ،

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بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير مستجدات الأوضاع في اليمن واستمرار عرقلة المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء، الأهمية التي يمثلها اتفاق الرياض، منوهاً بأهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق، كما جدد حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ الاتفاق.
وتطلع "الحضرمي" إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض في ضوء استمرار عرقلة التنفيذ من قبل المجلس الانتقالي، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ذلك.
من جهته، أكد القائم بالأعمال الأمريكي دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها.
وأشار إلى حرص الولايات المتحدة على وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في اليمن، ورفضها للعراقيل ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين وضمان ذلك مع المانحين الدوليين.
وزير الخارجية اليمني القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 05:56 PM
حول تداعيات استمرار عرقلة المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياضوزير الخارجية اليمني يتباحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية
بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير مستجدات الأوضاع في اليمن واستمرار عرقلة المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء، الأهمية التي يمثلها اتفاق الرياض، منوهاً بأهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق، كما جدد حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ الاتفاق.
وتطلع "الحضرمي" إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض في ضوء استمرار عرقلة التنفيذ من قبل المجلس الانتقالي، مثمناً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ذلك.
من جهته، أكد القائم بالأعمال الأمريكي دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها.
وأشار إلى حرص الولايات المتحدة على وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في اليمن، ورفضها للعراقيل ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين وضمان ذلك مع المانحين الدوليين.
، وزير الخارجية اليمني يتباحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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