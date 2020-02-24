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القبض على الشخص المتورط مع المتهمة في قضية مخطوفي الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - استمرارًا لمتابعة صحيفة « صدى » لقضية مخطوفي الشرقية، كشفت مصادر عن إلقاء الجهات الأمنية القبض على الشخص المرتبط بعلاقة مع المتهمة وفقًا للإخبارية.

وكانت المعلومات تُشير إلى وجود رجل من جنسية غير عربية كان يقيم مع المتهمة بالخطف، وقام بالفرار قبل القبض عليها بعدة أيام، كما يشتبه بأن الرجل كان متزوج من المتهمة عرفيا.

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