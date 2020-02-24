شكرا لمتابعة خبر عن لا يحق للبنوك طلب إيداع مبلغ مالي عند فتح حساب جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنه لا يحق للبنك أن يطلب من العميل إيداع أي مبالغ مالية عند فتح الحساب البنكي.

وقالت « يجب ألا يطلب البنك من العميل إيداع أي مبالغ مالية لفتح حساب بنكي شخصي ويحق للبنك إغلاق الحساب لو أن رصيد الحساب كان صفر لمدة تسعون يومًا من تاريخ فتحه ».

وأضافت في وقت سابق « لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية » .