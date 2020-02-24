شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة وبردية على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مقطع فيديو، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد شمال حائل. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على حائل. وأكدت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى مساء اليوم.

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