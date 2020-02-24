شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. تفاصيل صادمة تكشف تورط شخص جديد في قضية المتهمة بخطف الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت معلومات مؤكدة عن وجود شخص آخر متورط في قضية المتهمة بخطف الأطفال على مدار العشرين عاما الماضية.
وبحسب قناة الإخبارية، فهناك رجل من جنسية غير عربية كان يقيم مع المتهمة بالخطف، وقام بالفرار قبل القبض عليها بعدة أيام.
كما يشتبه بأن الرجل كان متزوج من المتهمة عرفيا، وربما تكون لديه معلومات عن الطفل المخطوف نسيم حبتور.
يذكر أن «نسيم حبتور» يعد رابع طفل تم خطفه في الدمام، حيث فقدته أسرته في كورنيش الدمام عام 1417هـ.
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