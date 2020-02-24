شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تؤكد دعمها للمستثمرين بما يخدم مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن أمانة العاصمة المقدسة تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالعاصمة المقدسة لرفع مستوى جودة الحياة وتوفير كافة الاحتياجات لقاطني مكة المكرمة و زوار بيت الله الحرام.

جاء في ذلك خلال كلمته التي القاها اليوم في المؤتمر الاستثماري “فرص” المنعقد بمدينة الرياض والذي تشارك فيه أمانات المملكة بعرض أكثر من (٥٠٠٠) فرصة استثمارية متنوعة للمستثمرين، بحضور عدد من السفراء والوزراء ورجال الأعمال.

وأشار “معاليه” إلى وجود أكثر من (١٥٣) فرصة استثمارية متنوعة بمكة المكرمة في قطاع التعليم لإنشاء المدارس النموذجية وفي قطاع الصحة لإنشاء المستشفيات الكبيرة وفي القطاع السياحي لإنشاء الأبراج السكنية و الشقق الفندقية، فضلاً عما تقدمه الأمانة من فرص استثمارية عن طريق ذراعها الاستثماري شركة البلد الأمين لتنمية الاستثمارات البلدية.

واختتم “القويحص” كلمته بأن المستثمرين شركاء في تنمية المدن وتوفير كافة الاحتياجات، مبيناً أنه يوجد أراضٍ مميزة للاستثمار وأن الأمانة سوف تفتح ذراعيها لكل مستثمر يخدم مكة المكرمة.