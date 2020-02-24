شكرا لمتابعة خبر عن ابتسامة جميلة تجمع بين الملك سعود والإمام أحمد بن يحيى أثناء زيارته لصنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت صورة تاريخية نادرة ابتسامة جميلة تجمع الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود-طيب الله ثراه- مع الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين أثناء زيارته إلى صنعاء.

ورصدت الصورة التاريخية للملك سعود لقطة ودية مع الإمام أحمد بن يحيي، حيث ترجع الصورة إلي يوليو 1954ميلاديًا قبل الثورة وإعلان الجمهورية العربية اليمنية رسميا عام 1970م.

ولاقت الصورة النادرة للملك سعود تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التعليقات التي تدعو بالرحمة والمغفرة للملك سعود-طيب الله ثراه-