شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يفتح مزرعته للسائحين لنشر ثقافة البلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مواطن استضافة عدد كبير من السياح داخل مزرعته في محافظة البدع بمنطقة تبوك، من أجل نشر ثقافة المملكة وعادات شعبها.

وقضى السائحون وقتا ممتعا في ضيافة الرجل الذي حرص على تكوين صورة ذهنية إيجابية، مهتما بأن يجعلهم يعايشون العادات الأبرز مثل تناول التمور وشرب القهوة العربي.

وقام السياح بجولة بالسيارات الجيب، كما استمتعوا بمشاهدات الرقصات التراثية، والتقطوا مقاطع فيديو وصور لتسليط الضوء على الأجواء الممتعة.