شكرا لمتابعة خبر عن 3 فئات لهم الأولوية في التسجيل بسند الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن 3 فئات لهم الأولوية في التسجيل ضمن مبادرة الزواج ومنهم أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

واشترط البرنامج للتسجيل ضمن مبادرة سند الزواج، بعض الأمور لضمان الكفاءة في توزيع الدعم على الشباب ومنها ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ومن بين الشروط أيضا ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، أن يكون الزواج الأول للرجل، ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.