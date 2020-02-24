شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح طريق الملك عبدالله بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت عاصفة ترابية، الأجواء في منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين؛ مما دعا فرع وزارة النقل بالمنطقة إلى التنبيه لمستخدمي طريق الدائري الثاني. وقال فرع النقل بالمدينة المنورة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” تنبيه لمستخدمي طريق ‎الملك عبدالله (الدائري الثاني) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه “.

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