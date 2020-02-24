شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مدرسة تستقبل طالب بعد عملية قسطرة قلبية بالهدايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت إدارة مدرسة الأمير عبدالرحمن الابتدائية بقاعدة الملك فهد الجوية في الطائف، الاحتفال بأحد طلابها بعد أن أجرى عملية قسطرة قلبية ناجحة. واستُقبل الطالب عزام الجعيد من إدارة المدرسة ومعلموها وزملاء الطالب بالصف السادس، في أول يوم دوام له بعد خروجه من المستشفى، مقدمين له الهدايا والتهنئة بعودته. Advertisements

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