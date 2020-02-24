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عدن - ياسمين التهامي - تسببت مقدمة البرامج مهيرة عبد العزيز ببكاء الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة خلال استضافتها لها في برنامج “غداً أجمل” عبر محطة “MBC”.



وفي التفاصيل، فان مهيرة طلبت من ضيفتها وضع قناع على عينيها، ومن ثم تفاجأت بوالدها يقف أمامها بعد نزعها له.

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مذيعة MBC “مهيرة عبد العزيز“ تحرج فنانة لبنانية شهيرة على الهواء.. والأخيرة تبكي بحرقة!!.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

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هذه المفاجأة شكلت صدمة إيجابية لـ دانييلا التي انهارت بالبكاء بسبب عدم رؤيتها لوالدها منذ فترة بسبب ضغط التصوير الذي تقوم به دانييلا.

كما لم تتوقف المفاجأة هنا فبعد والدها أطلّت والدتها في الحلقة نفسها فكانت الصدمة الثانية لـ دانييلا ، اذ، عانقتا بعضهما البعض وكلمات الاشتياق لبعضهما تتصدر وتختصر مشهد اشتياق الأم لابنتها.

وكانت دانييلا علقت على صورها مع مهيرة من خلال بوست لها على انستقرام ” من أجمل الحلقات اللي عملتا بحياتي.. والمفاجأة كانت صدمة كبيرة إلي ،تابعوا حلقتي الليلة ببرنامج #غداً_أجمل على #إم_بي_سي١”.

وبعد الحلقة نشرت دانييلا فيديو المفاجأة التي حضرها البرنامج لها وأرفقته بتعليق “ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج … شكراً لكل فريق العمل في ام بي سي وفي برنامج غدا أجمل”.

وبدى أن دانييلا مرتبطة بعد سؤال مهيرة لها اذ تركت الاجابة مفتوحة على هذا السؤال بعد أن قالت “ما الذي يظهر على عينيّ وراحت تضحك”.

وعن الشخص الأقرب إلى شخصيتها بين قيس الشيخ نجيب ونيكولا معوض اختارت دانييلا نيكولا وبين نيكولا وباسل خياط اختارت باسل وبين باسل وقصي الخولي اختارت قصي الخولي كونه الأقرب الى شخصيتها ويشبهها في كثير من الأمور حسب قولها؟

أما والد دانييلا يوسف رحمة فتحدث عن أن “دانييلا كان لديها حب تعليم الاطفال في الضيعة وقالت انها تعلمت الرسم من والدتها ترسم”.

ولفتت دانييلا إلى أن “عودتها إلى لبنان لم تكن بهدف الشهرة، ولم تكن تتوقع أن يكون ذلك في لبنان ولست خائفة من مشاركة البطولة مع الممثلة ماغي بو غصن.

واعتبرت دانييلا أنها شعرت بالندم لرفضها عرض مسلسل “عروس بيروت” كونها أغرمت بقصته ولكن لم يتم الاتفاق مع القائمين على العمل بفعل ارتباطها بأعمال أخرى”.

ولفتت إلى أنها “عندما رأت الممثلة كارمن بصيبص أخبرتها أن عملها روعة وتمثيلها جميل وطبيعي”.

وعن الدور الذي قامت به وشعرت بالندم قالت أن دور المحامية في “الكاتب” دخلت اليه بسرعة كبيرة كون المسلسل كان ثقيلاً.

وأوضحت دانييلا أن “باسل خياط شخص ترونه غير ما تشاهدونه أمام الكاميرا ، ولديه حس كوميدي وطيب جداً”.

يذكر أن برنامج “غداً أجمل” يضيء على الحكايات الملهمة في مجتمعاتنا وقصص النجاح والتفوق، ويتطرق إليها بأسلوب مغاير عما يُطرح غالباً، فضيوف البرنامج هم نفسهم مصدر أمل وإلهام. هكذا، يسعى البرنامج إلى القيام بدور تحفيزي، محاولاً خلق ظروف إيجابية واحتضان جميع أفراد المجتمع، بهدف المساعدة على تحقيق الأحلام.