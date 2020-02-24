شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تحذر من بدائل كارثية لاتفاق الرياض وتدعو مليشيات الإمارات باغتنام الفرصة والكف عن التمرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الحكومة اليمنية من بدائل كارثية لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ومايسمى المجلس الانتقالي في 5 نوفمبر العام الماضي برعاية السعودية ووصفته بالفرصة التي قد لا تتكرر.

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وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن اتفاق الرياض “فرصة لا تتكرر” وإن البدائل ستكون كارثية على الجميع خاصة المواطن اليمني، وأنه لامجال للمغامرات والمراواغات”.

وأوضح رئيس الوزراء في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية، أن هناك تأخراً في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، لكن ما يجب أن يدركه الجميع أن الفشل ليس خياراً وارداً على الإطلاق في هذا الجانب”.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة اغتنام الفرصة والتعامل بجدية وصدق من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض، وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وتعهداتهم أمام الشعب والمجتمع المحلي والدولي.

وتأتي تصريحات عبدالملك ،تزامناً مع الحديث عن انسحاب المجلس الانتقالي من لجان تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلته وضع العراقيل أمام جهود المملكة الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن والمناطق المجاورة.