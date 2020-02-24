شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفض طلبا تركيا.. والأخيرة تغلق حدودها وتعلن مواجهة الإيرانيين وتدعو لضرب حصار على “قم“ (تطورات مفاجئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الصحة التركية إن قرار إغلاق الحدود التركية مع إيران سببه رفض الأخيرة فرض حجر صحي على مدينة قم في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.



وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، في حوار مع صحيفة "حرييت" التركية، "طلبت من وزير الصحة الإيراني عزل مدينة قم ووضعها تحت الحجر الصحي، وقلت له "إذا فعلتم هذا لن نضطر إلى إغلاق الحدود، ولكنه رفض، لذلك اضطررنا لإغلاق الحدود مع إيران".

قد يهمك ايضاً:

مذيعة MBC “مهيرة عبد العزيز“ تحرج فنانة لبنانية شهيرة على الهواء.. والأخيرة تبكي بحرقة!!.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

إيران ترفض طلبا تركيا.. والأخيرة تغلق حدودها وتعلن مواجهة الإيرانيين وتدعو لضرب حصار على “قم“ (تطورات مفاجئة)



مذيعة الجزيرة “سلمى الجمل“ تهز مشاعر الملايين بهذا الموقف.. (فيديو صادم)

حلا الترك كبرت وازداد وزنها.. وملابسها تسبب لها الإحراج أمام الجماهير (شاهد الفيديو)



شاهد.. هذه الاطعمة تسبب لك “جرثومة المعدة“ وتدمر حياتك .. تجنبها فورًا وعش مرتاح البال



معجبة قالت للفنان راشد الماجد ”أحبك“ أمام زوجها.. شاهد كيف رد عليها وكيف تصرف الزوج!! (فيديو)



في مشهد غريب.. فهد يلوذ بالهرب على شجرة خوفا من كلب.. لن تصدق كيف كانت النهاية؟؟ (فيديو)



Advertisements

أسد يعاكس حبيبته “اللبوة“ أمام أشبالها.. وحينما هاج عليها كانت النهاية صادمة (شاهد)



لبؤة تنتقم من عشيقها “الأسد“ بعد أن افترس أشبالها الثلاثة.. وقبل اكتمال عملية التزاوج كانت النهاية صادمة! (شاهد)



لا تذهب إلى النوم قبل أن تتناول كوب من هذا المشروب المنزلي.. نتائج مذهلة يعالج أمراض القلب والعظام وغيرها الكثير

لن تصدق ما الذي يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم؟؟.. شاهد



أسد يفشل في إشباع رغبة حبيبته “اللبوة“ فانتقمت منه بطريقة شرسة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة؟



بفستان قصير: سعودية تتزوج من أمريكي على الطريقة المدنية .. شاهد ماذا فعلت معه نهاية حفل الزفاف! (فيديو + صور)



زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ومفاجأة بشأن هوية وجنسية العريس!.. شاهد من يكون؟؟ (فيديو)

وأوضح وزير الصحة التركي "سنقرر إعادة فتح الحدود مع إيران بحسب السيطرة على تفشي فيروس كورونا".

وأضاف كوجا، "سنرحّل المواطنين الأتراك الذين يريدون العودة إلى تركيا ووضعهم في الحجر الصحي، ولن نسمح لمواطنينا بالسفر إلى إيران، وإذا كان الإيرانيون المقيمون في تركيا يرغبون في العودة إلى بلادهم فلا مانع لذلك".