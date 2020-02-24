سبب اعتقال الإعلامي داوود الشريان في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 24 فبراير، خبر اعتقال الإعلامي السعودي داوود الشريان، بعد اختفائه منذ مطلع شباط/فبراير الجاري، حيث نشر حساب "معتقلي الرأي"، خبر اعتقال الإعلامي الشريان، بعد اختفائه منذ مطلع شباط/فبراير الجاري.

وبدأ العمل في الصحافة بعام 1976، تخرج من جامعة الملك سعود تخصص صحافة قدم برامج في الإذاعة والتلفزيون ومنها الثانية على إذاعة ام بي سي اف ام، والثامنة (برنامج) على قناة إم بي سي 1 لُقّب بكبريت الصحافة.

ولفت الحساب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الشريان، أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في أيلول/سبتمبر 2019.

وكانت صحيفة المرصد السعودية، قالت عام 2019، إن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، أعفى الشريان من منصبه برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

Advertisements

ونقلت عن مصادرها في حينه، تأكيد إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلا منه، والذي شغل منصب مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.

وكان الشريان قدم إلى الإذاعة والتلفزيون السعوديين، أواخر العام 2017، من قناة "أم بي سي"، وأشارت وسائل إعلام سعودية في حينه، إلى أن الهدف كان "قيادة تطوير القطاع الإعلامي الحكومي".

وقدم مسرحيات ومنها سوق الحمير باللغة العربية و كان مهموما بالمسرح حتى اصابته عدوى الصحافة عمل في جريدة الجزيرة عام 1976، التحق بمجلة اليمامة في عام 1977 وأصبح مديرًا للتحرير، وقائم بعمل رئيس التحرير في فترات، وساهم في تطويرها، وفي عام 1980 أصبح أول مراسل لوكالة «إسوشيتد برس» في السعودية،