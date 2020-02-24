«المكافحة» تحبط تهريب 1.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر.. وتكشف الوسيلة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، فقد تم إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر، مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء.

وأكد المتحدث أنه تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية، وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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