بالصور.. «المنتشري» يدشِّن ورشة عمل بشأن المختصين بمهام سلامة المباني في جدة‬

دشن ‏مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان «مهام وأعمال المختص بأعمال السلامة في المباني العالية»، بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

جاء ذلك بحضور ملاك ومستثمري ومسؤولي السلامة في المباني العالية بمحافظة جدة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من ضباط السلامة والعمليات بالمنطقة.

تناولت ورشة العمل، التأكيد على مهام إدارات ومسؤولي وفريق سلامة في المباني العالية بحيث يكونون مؤهلين ومدربين للقيام بالمهام والواجبات المتضمنة باللائحة المنظمة لذلك وفقًا لطبيعة المباني.

كما تناول المحاضرون في ورشة العمل التركيز على دور فرق السلامة في المباني في متابعة متطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق وجاهزيتها والتدريب على استخدامها إضافة لدورهم الهام في حالات الطوارئ لتهيئة بيئة آمنه لمستخدمي وقاطني تلك المباني.

وشهدت الورشة، مناقشات حول متطلبات السلامة في المباني، واختتمت باعتماد عدد من التوصيات بشأن وجود ادارات ومسؤولي السلامة وتفعيل دورهم على الوجه المطلوب، فضلا عن تكريم المشاركين والحضور .

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