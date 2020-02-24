بالأسماء.. أمير جازان يصدر تكليفات إدارية بديوان الإمارة

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري، إن المكلفين هم:
- نزال بن عبدالله العتيبي، مديرًا عامًا للشئون الإدارية والمالية ومشرفًا على الإدارة العامة لتقنية المعلومات .
- حسين بن عبده عقيلي، مديرًا لوحدة مراقبة المخزون.
- رضوان بن يحيي رضوان، للقيام بأعمال إدارة الموارد البشرية.
من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة من أمير المنطقة ونائبه، سائلين الله- عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن وثقة ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن ولتقديم كل الخدمات لمنسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
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