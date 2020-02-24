«الولادة الآمنة».. اكتشاف 718 حالة حمل عالية الخطورة بالتجمع الأول في الرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، نحو 43 ألف زائرة من الأمهات الحوامل خلال الفترة الماضية، ضمن نظام الولادة الآمنة، الذي يعتبر التجمع الأول صاحب السبق في تطبيق النظام التابع لنموذج الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك، في إطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع السعودي الصحية الحالية والمستقبلية، من خلال تحقيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

يُذكر أن عدد الأمهات والرضع المستفيدين من المراكز الصحية التابعة للتجمع، وصل إلى 42165 مراجعة، منها 718 حالة حمل عالية الخطورة، تم استقبالها في أربع مستشفيات، و12 مركزًا صحيًا للرعاية الصحية بجنوب وغرب العاصمة؛ حيث وصلت نسبة الرضا لدى المرضى إلى معدل عالٍ على الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول.

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يُشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة، يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات؛ حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج، ودعم الأمهات بدءًا من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل، وصولًا إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة، كما يسهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.

ويعد نظام الولادة الآمنة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية، الذي يتم من خلاله تقديم الدعم والمساندة للنساء؛ لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة من غير عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.