إحباط تهريب 1.5 مليون قرص أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة، فقد تم إحباط محاولة تهريب 1.608 مليون قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم 5 متهمين بينهم مواطن، ومتهمان من الجنسية السورية، وآخران من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.



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