

لندن 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاء من بريطانيا بسبب الطقس القارص، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

وتتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات.

وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

// انتهى //

17:43ت م

0256





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق أكثر من 300 مدرسة في أجزاء من بريطانيا جراء الثلوج والطقس البارد والفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.