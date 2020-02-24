السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لشركة المياه والوطنية يقف ميدانيًا على سير تنفيذ مشروعات المياه والمعالجة البيئية في منطقة القصيم ومحافظاتها.



بريدة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ميدانيًا سير أعمال عدد من المشروعات في منطقة القصيم ومحافظاتها. ورافقه خلال جولته كلٌ من نائب الرئيس للمشاريع والخدمات الفنية المهندس منصور بن محمد أبوثنين و رئيس القطاع الشمالي بالشركة المهندس رائد بن حماد الراشد ، و مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي .

وعقد الموكلي اجتماعًا مع المختصين بشركة المياه الوطنية والإدارة العامة للمياه لخدمات المياه في منطقة القصيم، ناقش خلاله العمل في مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها، كما اطلع على العديد من الأنظمة التقنية والخطط التشغيلية التي يجري تطبيقها في المنطقة.

والتقى خلال زيارته منطقة القصيم بعدد من المواطنين في إدارة خدمات العملاء، حيث استمع باهتمام لمطالبهم، موجهًا المسؤولين لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، وإنهاء إجراءاتهم.

كما استقبل الموكلي خلال جولته في المنطقة موظفي الإدارة العامة لخدمات المياه، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الخدمة المناسبة للمستفيدين، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمنطقة.

وتجول الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ميدانيًا على عدد من المشاريع في مدينة بريدة، كما اطلع على مشروع واحة بريدة، ثم انتقل إلى محافظات الأسياح وعنيزة للاطلاع على ما يجري تنفيذه من مشاريع لقطاعي المياه والصرف الصحي، حاثًا المقاولين المنفذين على سرعة الإنجاز في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُعد ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة، واستجابة لتطلعات الحكومة الرشيدة لتحقيق الرفاهية للمواطنين ضمن رؤية المملكة 2030.

كما تفقد الموكلي مشروع "غابة عنيزة" التي سيتم ريهآ من المياه المجددة الصادرة من محطة عنيزة التي يبلغ متوسط انتاجها 35 ألف م3 يوم تُضخ الى الغابة، في حين تم تخصيص 10 ملايين متر مربع لها بهدف زيادة 5 ملايين أخرى لتصل إلى 15 مليون متر مربع، مع استهداف زراعة 500 ألف شجرة، وتنفيذ الشبكات والخزانات وعمل بحيرات تحت إشراف وتشغيل إدارة خدمات المياه بالمنطقة.

وفي ختام الزيارة قدم المهندس محمد الموكلي، شكره وتقديره لكافة منسوبي خدمات المياه بمنطقة القصيم على ما بذلوه من جهود في تحسين الكفاءة التشغيلية ومتابعة تنفيذ المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء المنطقة.

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17:40ت م

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