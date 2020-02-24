السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل رئيس فريق معهد الإدارة العامة لتطوير إجراءات العمل بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة



الباحة 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فريق معهد الإدارة العامة الاستشاري لتطوير إجراءات العمل بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها سعد القرني وأعضاء الفريق.

وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالقرني ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

وأشاد سموّ أمير الباحة بجهود المعهد في تأهيل وتدريب موظفي الدولة والتنمية الإدارية للمؤسسات الحكومية في جميع المجالات في ظل دعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وتحقيقاَ لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته استعرض القرني أهم البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد لتطوير أداء الموظف الحكومي ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.

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16:37ت م

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