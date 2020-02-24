السعودية اليوم / محافظ القطيف المكلف يرعى حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات



القطيف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

رعى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي اليوم ، حفل التفوق الـ22 الذي نظمه مكتب التعليم بالمحافظة، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومنسوبي التعليم بالمنطقة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات، وذلك في قصر الغانم للمناسبات.

وبدأ الحفل، بالقرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم عبدالله العليط كلمة هنأ فيها الطلبة المتفوقين، وأعرب عن سعادته لرعاية المحافظ لحفل التفوق ومشاركته أبناءه فرحتهم، مشيداً بالدعم الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، مثمنًا النهضة التعليمية التي تعيشها المملكة والإنجازات التي تحققت .

عقب ذلك، انطلقت مسيرة الطلاب والطالبات المتفوقين، والبالغ عددهم 782 طالباً وطالبة ، تلا ذلك عرض أوبريت التفوق "سواعد وطن " من تأليف الكاتب علي المصطفى والذي شارك فيه نخبة من الطلاب المتميزين، والذي تضمنت أربع لوحات حملت اسم ، الرسول، التربية والأسرة، المعلم، والوطن.

بدوره، ألقى المحافظ كلمة، هنأ فيها المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات الوطن ، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - للتعليم كونه الأساس في ارتقاء الدول ، كما ثمن متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للتعليم بالمنطقة .

وفي الختام كرّم الخالدي المتفوقين والداعمين .

// انتهى //

16:31ت م

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