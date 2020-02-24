السعودية اليوم / سفارة المملكة بالكويت تؤكد استقرار حالة المواطن المصاب بفيروس (كورونا)



الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أكدت سفارة المملكة العربية

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته ‘ معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة - لا سمح الله - على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة ( 0096551121069) .

// انتهى //

16:26ت م

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الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس (كورونا) في دولة الكويت الشقيقة مستقرة ولله الحمد ولا يوجد هناك أي خطورة عليه،مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته ‘ معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة - لا سمح الله - على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة ( 0096551121069) .// انتهى //16:26ت م0223

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