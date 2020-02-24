السعودية اليوم / مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 1.5مليون قرص أمفيتامين مخدر



الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة وترويجها بالمملكة فقد تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب (1.608.000) مليون وستمائة وثمانية آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب النجيدي حرص المديرية العامة لمكافحة المخدرات على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات، وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولاتهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

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16:18ت م

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