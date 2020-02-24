السعودية اليوم / كلية الدراسات البحرية تنفذ تجربة إخلاء فرضية



جدة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

نفذ مركز الطواري والكوارث بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم , فرضية إخلاء مبنى كلية الدراسات البحرية الرئيس في أبحر الشمالية.

وقد تمت عملية الإخلاء خلال 3 دقائق و 40 ثانية , ما يعد رقماً قياسياً نظرًا لعدد الطلاب ومنسوبي الكلية , وسرعة الاستجابة من قبل الموظفين والطلاب والعاملين، بعد سماع جرس الإنذار , والإلتزام بالتوجه إلى مخارج الطوارئ والوقوف عند نقاط التجمع.

وتأتي عملية الإخلاء في إطار حرص جامعة الملك عبدالعزيز على سلامة طلابها ومنسوبيها , التي تسهم فى التوعية بالإجراءات الضرورية الواجب إتخاذها في حالات الطوارئ وفق إشتراطات السلامـة والوقايـة.

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16:04ت م

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