السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا



عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المكلف حديثًا صالح بن دلي العنزي .

وهنأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة بمناسبة تكليفه ، سائلا الله له التوفيق والعون.

واستمع سموه إلى نبذة عن خطط فرع وزارة العدل خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على التحول الرقمي في المرافق العدلية والتواصل مع المستفيدين بواسطة رسائل الجوال المباشرة "الإشعارات العدلية " لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في المنطقة ، كما اطلع سموه على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد إن المملكة قامت على العدل ولذلك اهتمت قياداتها منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتطوير المنظومة العدلية واستقلالية القضاء لما لذلك من فوائد جمة محققة في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح سموه أن عدد وزمن وتكلفة إجراءات التقاضي بين المتخاصمين باتت تؤخذ بالاعتبار بشكل كبير في قياس جودة البيئة العدلية التي تنعكس على مؤشرات جاذبية البيئة الاستثمارية التي يقرر المستثمرون من داخل وخارج البلاد بناء على قراءتها الاستثمار أو التوسع فيه من عدمه، مشيداً سموه بالتقدم المحقق في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي.

من جهته، عبر مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة عن شكره وتقديره لسموه أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته السديدة ، مؤكدًا حرص فرع وزارة العدل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لسكان المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الآمال والتطلعات.

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16:02ت م

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