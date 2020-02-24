شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إحباط تهريب 1.6 مليون قرص أمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

أحبط المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (1.608.000) قرص من الأمفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية بداخل عبوات بودرة غراء، حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها، وهم (5) متهمين بينهم مواطن، ومتهمين من الجنسية السورية وآخرين من القبائل النازحة، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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