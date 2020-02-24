شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن تشارك في أهم مؤتمر علمي بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

- 50 مؤسسة تعليمية ودار نشر و مراكز أبحاث وبيوت خبرة تشارك في معرض المؤتمر

- المؤتمر يهدف للتنفيذ الأمثل لبرامج دعم وتعزيز تعلم وتعليم ونجاح طلاب السنة التحضيرية

شارك البروفيسور عبدالعزيز الفهيد عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل متحدثا رئيسيا في المؤتمر الدولي لتجربة السنة الأولى الجامعية الذي عقد في واشنطن ،

كما شارك الفهيد في اعمال المجلس الدولي الاستشاري للمركز الوطني الأمريكي لتجربة السنة الأولى الجامعية بصفته عضو في هذا المجلس.

ويعد هذا المؤتمر السنوي من أهم الأحداث العالمية في مجال التدريس الجامعي وخصوصا السنة الأولى الجامعية التي يطلق عليها في المملكة السنة التحضيرية، ويشرف على تنظيم هذا المؤتمر المركز الوطني الأمريكي لموارد وأبحاث تجربة السنة الأولى الجامعية والطلاب المنتقلين جامعة كارولاينا الجنوبية.

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والهدف العام للمؤتمر كما أشار المنظمون هو مساعدة المختصين والمسؤولين في الجامعات ومؤوسات التعليم العالي في التخطيط والتنفيذ الأمثل لبرامج دعم وتعزيز تعلم وتعليم ونجاح طلاب السنة التحضيرية .

وحضر المؤتمر أكثر من ألف وسبع مئة شخص، منهم مسؤولين وإداريين في الجامعات والكليات ممن يشرفون على طلبة السنة الأولى في الجامعات بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والباحثين المهتمين بتقويم و وتحسين تطوير برامج السنة التحضيرية .

ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه أكثر من 50 مؤسسة تعليمية ودار نشر وجمعية علمية و مراكز أبحاث وبيوت خبرة متخصصة بتعلم وتعليم وتهيئة الطلاب المستجدين للدراسة الجامعية.

و من أهم القرارات التي اتخذها المجلس تعزيز جهود المشاركة في البحوث والدراسات الخاصة بعرض تجربة السنة الاولى الجامعية في الدول ومنها المملكة وقد تم تشكيل فريق بحثي لإنجاز مجموعة من الدراسات التي تسعى لتوثيق هذه التجارب

وقد أثنت رئيسة المجلس والمركز الوطني الأمريكي لتجربة السنة الأولى على جهود أعضاء المجلس الدولي في تطوير اعمال وأنشطة المركز وقد علقت عليهم في حسابها بتويتر بأنهم الأفضل.