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عُمان تعلن إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد

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2020-02-24

عُمان تعلن إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت سلطنة عمان عن إصابة مواطنتين قادمتين من إيران بفيروس كورونا.

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وقالت سلطنة عمان إن المواطنتين المصابتين بفيروس كورونا تخضعان للحجر الصحي وحالتهما مستقرة.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص قدموا من إيران بينهم مواطن سعودي.

من جهة أخرى قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى إيران مؤقتًا بسبب انتشار كورونا.

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