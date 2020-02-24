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2020-02-24 عُمان تعلن إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت سلطنة عمان عن إصابة مواطنتين قادمتين من إيران بفيروس كورونا. Advertisements وقالت سلطنة عمان إن المواطنتين المصابتين بفيروس كورونا تخضعان للحجر الصحي وحالتهما مستقرة. وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص قدموا من إيران بينهم مواطن سعودي. من جهة أخرى قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى إيران مؤقتًا بسبب انتشار كورونا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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