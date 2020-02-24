مانجا توقع اتفاقيتين لعرض “الرحلة” في الشرق الأوسط واليابان

2020-02-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وقعت الشركة السعودية مانجا للإنتاج، اتفاقية مع ڤوكس سينما؛ لتوزيع وعرض أول أعمالها السينمائية فيلم الرحلة The Journey في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وقعت مع توئي أنيميشن وتي جوي؛ لعرض الفيلم وتوزيعه في صالات السينما في اليابان.

وجاء الإعلان عن صفقات التوزيع ضمن فعاليات المشاركة في مهرجان برلين للأفلام، بحسب مجلة فارايتي الفنية.

وكانت أنتجت شركة مانجا فيلم الأنمي المستند على الفولكلور السعودي The Journey بتمويل يتراوح بين 10-15 مليون دولار، بالتعاون مع الشركات اليابانية، حيث تم إبرام اتفاقية بين الشركتين في نوفمبر 2017، وجاء فيلم من إخراج شيزونو كوبون الياباني.

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وتدور الملحمة حول مجموعة من الرجال الذين اضطروا إلى إنشاء درع لحماية مدينتهم التي لم تتعرض للحرب على الإطلاق، ضد جيش هائل.

وتم إنتاج عمل الرسوم المتحركة في الرياض وطوكيو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، بخاري عصام، في بيان: الرحلة The Journey فيلم تعاوني خلقه محترفو الرسوم المتحركة اليابانيون بالتعاون مع المواهب العربية السعودية الشابة.

وأضاف أنه متحمس لأنه سينطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان عبر شركتي Vox و T-Joy على التوالي.

وتهدف مانجا بفيلم الرحلة The Journey تقديم الحضارات الأثرية في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط عمومًا؛ وذلك من خلال الرسوم المتحركة.

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