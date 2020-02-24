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2020-02-24 ضبط مضطرب نفسي قاوم الأمن وصدم مركبة عمدًا بالجوف تمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل رصدت ، وهي تؤدي مهامها اليومية ، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة، وعند محاولة استيقافه قاوم رجال الأمن وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وقد اتضح بالقبض عليه أنه كان في حالة انفعال شديد ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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